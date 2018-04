Após causar 36 mortes, tufão Megi segue para China

O Megi é o 13º tufão a atingir a China neste ano, e já é a tempestade mais forte a atingir o noroeste do Pacífico em duas décadas. Projeções do Observatório de Hong Kong mostram que o tufão pode atingir cidades chinesas do sul como Xiamen e Shantou - onde vivem mais de 7 milhões de pessoas. Em Taiwan, 20 turistas chineses e três taiwaneses estavam desaparecidos. No condado de Ilan, no nordeste, chuvas alagaram ruas e uma ferrovia e forçaram o fechamento de dezenas de escolas.

No início desta sexta-feira, a tempestade estava no oeste do ponto mais ao sul de Taiwan, movendo-se para os centros populacionais na costa chinesa. Megi tinha ventos máximos sustentados de 175 km/h, movendo-se a menos de 10 km/h, segundo dados chineses. As informações são da Dow Jones.