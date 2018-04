Após chacina em Ciudad Juárez, governo reconhece fracasso

Enquanto a polícia mexicana buscava ontem os autores da chacina que deixou 14 pessoas mortas e feriu outras 19 no sábado em Ciudad Juárez, no norte do país, o governo do Estado de Chihuahua admitia, segundo a agência Ansa, que a estratégia de combate ao crime organizado em seu Estado fracassou, .

Pistoleiros encapuzados e armados com fuzis invadiram anteontem uma festa de aniversário na cidade mais violenta do México e começaram a disparar. O início do ataque foi ordenado com um grito de "acabem com eles", de acordo com o relato de um dos sobreviventes. O grupo abriu fogo por cinco minutos. Duas crianças, de 7 e 11 anos, estão entre os feridos. "Não há um motivo determinado para esta execução", disse o promotor Carlos Manuel Salas.

Até ontem, ninguém havia sido preso. A chacina foi atribuída ao bando Los Aztecas, surgido há 20 anos em Cárceles del Vecino, no Texas, e hoje braço armado do cartel de Juárez.

Procurada, a vizinha da casa onde ocorreu o massacre pediu para que não a comprometessem. "Não posso falar. Se falo, voltam para me matar. Um dos mortos é meu sobrinho."

Nos últimos três anos, cerca de 6,5 mil pessoas foram assassinadas na cidade, onde os cartéis de Juárez e Sinaloa lutam desde 2009 pelo controle das rotas do narcotráfico. O local do massacre de anteontem fica a menos de 2 km do lugar onde 16 jovens foram assassinados em janeiro deste ano (leia à direita). Outras 13 pessoas foram assassinadas entre sexta-feira e sábado em Chihuahua.

PARA LEMBRAR

Ataque lembra ação de janeiro

Em janeiro deste ano, um crime semelhante à chacina de anteontem deixou 16 mortos em Ciudad Juárez. Na ocasião, um grupo de homens armados invadiu uma casa onde ocorria uma festa de estudantes e disparou contra os convidados. Os disparos foram efetuados da rua, por bandidos a bordo de veículos. Depois, os assassinos perseguiram quem tentou fugir. A violência do narcotráfico já causou mais de 7.000 mortes no México em 2010, segundo balanço da Procuradoria federal.