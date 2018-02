Após ciclone, Mianmar pode ser atingida por epidemias, diz ONU A Organização das Nações Unidas (ONU) vem intensificando em Mianmar seus esforços de combate à malária, ao cólera e a outras doenças que representam hoje a maior ameaça aos milhões de pessoas deixados desabrigados pela passagem do ciclone Nargis, neste mês, afirmou na quinta-feira uma importante autoridade da entidade mundial. Poças de água parada resultantes do ciclone e de uma coluna de água vinda do mar, que expulsaram 2,4 milhões de pessoas de suas casas, criaram condições ideais para a proliferação da malária e da dengue, disse o diretor-geral assistente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Eric Laroche. Laroche comanda a operação internacional na área da saúde convocada para agir depois da passagem do ciclone Nargis, que atingiu a fértil região do delta de Irrawaddy, em Mianmar, no dia 2 de maio. "A maior ameaça hoje em termos de saúde são as doenças transmissíveis", disse a autoridade um dia depois de voltar de uma visita a Yangun. Mianmar atravessa neste momento o período das monções, época na qual costumam ocorrer surtos de malária, dengue e cólera, afirmou Laroche. O governo do país asiático encarava qualquer caso de diarréia aguda como um caso de cólera em potencial, disse a autoridade da OMS. Organizações não-governamentais registraram surtos de cólera, mas nenhum foi ainda checado e o governo não confirmou nenhum deles. A OMS comanda uma parceria com organizações oficiais, privadas e não-governamentais em Mianmar para enfrentar a crise atual. A entidade aprovou um plano de ação de 28 milhões de dólares a serem gastos ao longo de seis meses, incluindo 10 milhões diretamente em operações da OMS. Outra prioridade é reconstruir as estruturas de atendimento médico de Mianmar. O governo já convocou empresas particulares a fim de ajudarem a reerguer escolas e hospitais. Além disso, a fome no caso dos que perderam suas casas ou que não conseguem mais plantar representa um risco para a saúde da população. "Quanto mais subnutrido alguém estiver, mais propenso estará a ser contaminado", afirmou Laroche. Segundo o dirigente da OMS, as autoridades de Mianmar vinham aceitando com muito mais facilidade a presença no país de estrangeiros que participam de grupos de ajuda, aos quais estava sendo concedido acesso às áreas afetadas do delta de Irrawaddy. O regime militar do país viu-se criticado por demorar para autorizar uma operação humanitária internacional de grande escala logo após o ciclone, que deixou 134 mil pessoas mortas ou desaparecidas. As palavras dele contrastavam, no entanto, com as do coordenador da ONU em Mianmar para ações humanitárias, Dan Baker, que havia dito antes que os entraves burocráticos continuavam dificultando o acesso à região do delta. (Reportagem de Jonathan Lynn)