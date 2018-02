Após ciclone na Índia, marinheiros são resgatados

A evacuação em massa promovida pelo governo poupou as mortes generalizadas que muitos esperavam no final de semana com a passagem do ciclone, que destruiu casas e colheitas.

O bote salva-vidas levando a tripulação do MV Bingo foi visto na costa do estado de Orissa. Eles foram levados para Calcutá nesta segunda-feira.

"Todos eles estão seguros e agora eles foram enviados a um hospital para check-up", disse Rajendra Nath, comandante da Guarda Costeira do país.

O ciclone Phailin, a mais forte tempestade tropical a atingir a Índia em mais de uma década, enfraqueceu significativamente depois de fazer atingir a região, com ventos de até 210 quilômetros por hora, de acordo com os meteorologistas da Índia. Fonte: Associated Press.