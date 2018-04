Após cinco anos sem execuções, Taiwan volta a aplicar pena de morte

Reuters

TAIPÉ- O Ministério de Justiça taiwanês informou que quatro pessoas foram executadas nesta sexta-feira, 30, nos primeiros casos de pena capital da ilha desde 2005, quando a sentença se transformou em um delicado tema político.

Quatro presos condenados por crimes vinculados a casos de assassinato foram executados durante a tarde de sexta, disse o Ministério por meio de um comunicado, depois de anos de discussões que resultaram na demissão do chefe do órgão no mês passado como protesto.

"O Ministério de Justiça sentenciou à pena de morte as quatro pessoas em 28 de abril e a ordem foi levada a cabo em 30 de abril", precisou o comunicado de uma linha.

O ex-ministro de Justiça Wang Ching-feng e a Anistia Internacional exortaram o presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, a eliminar a pena de morte.

A abolição da lei, que conta com amplo apoio, poderia debilitar o governo nas eleições locais de novembro.

O Ministério afirmou que outros 40 presos estão à espera da pena de morte. Cerca de 500 réus foram executados entre 1987 e 2005.