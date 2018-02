Após cirurgia cardíaca, Bill Clinton deixa hospital

"Ele saiu do hospital e está no carro, a caminho de casa." Clinton mora em Chappaqua, a cerca de 55 quilômetros ao norte de Nova York. "E se eu conheço o presidente Clinton, ele já está no telefone pedindo às pessoas que ajudem o Haiti", comentou o amigo.

O cardiologista Allan Schwartz havia afirmado antes que o ex-presidente norte-americano poderia voltar ao trabalho a partir de segunda-feira, depois de médicos terem implantado ontem dois stents numa artéria. Clinton, que há mais de cinco anos foi submetido a cirurgia de ponte de safena, vinha sentindo desconforto no peito antes da implantação dos stents.