Após cirurgia cardíaca, imperador 'passa bem' A equipe médica que colocou um marca-passo ontem no imperador do Japão, Akihito, de 78 anos, afirmou que o monarca "passa bem" e seu quadro é "estável". Akihito foi internado no Hospital da Universidade de Tóquio para se submeter ao procedimento médico. Ele ainda respira com ajuda de aparelhos e, por enquanto, não há previsão de alta para o imperador, completou a equipe médica em uma entrevista coletiva.