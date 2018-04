Após cirurgia, estado de Ramos Horta é estável

O presidente do Timor Leste, José Ramos Horta, está em estado estável após ter sido operado com sucesso por médicos australianos por causa do tiro que recebeu no estômago durante um ataque contra sua casa. Veja também: Presidente do Timor Leste é baleado em casa Fontes próximas ao chefe do Estado disseram que o presidente será transferido em breve para Darwin (Austrália) para continuar ali o tratamento médico. No atentado contra ele, morreram um de seus seguranças e o comandante rebelde timorense Alfredo Reinado, segundo a agência de notícias australiana AAP.