Após confrontos, Assunção amanhece calma A cidade de Assunção amanheceu tranqüila, mas com tropas nas ruas, especialmente na área do Congresso e do Palácio de Governo. Dois mortos, mais de 100 feridos e cerca de 200 manifestantes presos é o balanço oficial das manifestações violentas de protestos que pediram ontem a renuncia do presidente do Paraguai González Macchi. A polícia e o exército reprimiram as manifestações com jatos de água, bombas de efeito moral e balas de borracha. O Congresso se reunirá amanhã para aprovar ou não o Estado de Emergência, decretado ontem pelo presidente. A medida pode ser estendida por um prazo de 60 dias. Mas não se acredita que isto seja necessário. O presidente do Congresso, Juan Carlos Igalaverna, responsabilizou o ex-presidente Lino Oviedo, exilado no Brasil, pelas manifestações de protesto. O vice-presidente da República, Julio Cezar Franco, o Yoyito, do partido de oposição PLRA, manifestou-se contra o decreto de emergência. Segundo ele, o governo adotou esta medida só para "perseguir seus inimigos políticos". A mídia está dividida em relação ao governo, mas a maioria condena a violência das manifestações. Um grupo de paraguaios que ocupou a ponte na fronteira com a Argentina - Encarnacion, no Paraguai, e Posadas, na Argentina - se refugiou em território argentino e pedem asilo. Estão proibidas manifestações de caráter político, mas não reuniões sociais. Discute-se se será possível e se o governo permitirá jogos de futebol nos próximos dias. Nesta área, o destaque é para o Olimpia que está em Porto Alegre, onde jogará amanhã a sua classificação para as finais da Libertadores. A Comissão Nacional de Salários rejeitou uma proposta de aumento dos sindicatos de 25%. O aumento seria do salário mínimo. O dólar caiu no Paraguai.