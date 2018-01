Após conquistas no Iraque e na Síria, Estado Islâmico tem avanços na Líbia BENGHAZI, LÍBIA - Ao fim de uma semana de importantes conquistas no Iraque e na Síria, o grupo radical Estado Islâmico (EI) infligiu ontem uma derrota ao fragmentado Exército da Líbia. Dezenove soldados morreram na tentativa fracassada de retomar Benghazi dos jihadistas em uma batalha que durou 24 horas. No restante do país, os militantes afiliados ao grupo radical reivindicaram a autoria de dois atentados suicidas.