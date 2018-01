Após deixar rastro de destruição no Caribe, furacão Irma segue para Flórida mais fraco

O furacão Irma, uma das tempestades mais fortes no Atlântico em um século, seguia em direção ao Estado norte-americano da Flórida nesta sexta-feira provocando ventos devastadores e chuvas torrenciais no Caribe, onde deixou 14 mortos e uma destruição catastrófica em seu rastro.

O Irma estava cerca de 795 quilômetros ao sudeste de Miami, na Flórida, no início desta sexta-feira depois de encharcar o litoral norte da República Dominicana e do Haiti e assolar as Ilhas Turcas e Caicos.

O furacão “extremamente perigoso” foi rebaixado da categoria 5 para a 4 no começo desta sexta-feira, mas ainda gerava ventos de até 250 quilômetros por hora, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em um alerta.

O fenômeno rumava para as Bahamas, onde deve causar inundações costeiras de seis metros antes de seguir para Cuba e depois atingir o sul da Flórida no domingo.

Em Miami, centenas de pessoas formaram filas para comprar garrafas de água e carros circulavam pelos bairros da cidade em busca de combustível na quinta-feira, dia em que a falta de gasolina na área de Miami-Fort Lauderdale se agravou porque as vendas foram cinco vezes maiores do que o normal.

Em Palm Beach, a propriedade à beira-mar Mar-a-Lago do presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu ordem de desocupação, disse a mídia. Trump também tem propriedades do lado francês de Saint Martin, ilha devastada pela tempestade.

Uma retirada obrigatória na costa atlântica da Geórgia deve entrar em vigor no sábado, disse o governador Nathan Deal.

O Irma arrasou uma série de ilhas pequenas no nordeste caribenho, incluindo Barbuda, Saint Martin e as Ilhas Virgens britânicas e norte-americanas, arrancando árvores e derrubando casas e hospitais.

Uma testemunha da Reuters disse que o teto e as paredes de uma casa bem construída balançaram com força quando a tempestade se abateu sobre a ilha de Providenciales.

Chocados, moradores de ilhas na rota do Irma tentavam entender a extensão da devastação e simultaneamente se preparavam para outro grande furacão, o José, que agora está na categoria 3 e deve chegar ao nordeste do Caribe no sábado.

Quatro pessoas morreram nas Ilhas Virgens norte-americanas, disse um porta-voz do governo, e um grande hospital foi seriamente danificado pelo vento./ REUTERS