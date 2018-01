Após derrota eleitoral, Blair anuncia mudanças no gabinete Pressionado por uma significativa derrota eleitoral, o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, promoveu uma reestruturação em seu gabinete nesta sexta-feira, trocando seu ministro mais visível, o secretário de Exterior Jack Straw. A manobra foi interpretada como uma tentativa de dar ao governo uma cara nova e angariar apoio para superar as crises no Irã e no Iraque. Para os críticos, no entanto, quem deveria sair é Blair, cujo partido, o Trabalhista, foi amplamente derrotado durante as eleições locais desta quinta-feira. A perda de apoio nas câmaras municipais do país está sendo amplamente vista como um referendo contra os problemáticos últimos anos de seu governo. Neste sentido, a ampla reestruturação do governo anunciada nesta sexta-feira tem sido vista como uma tentativa de retomar sua autoridade política. "Isto deveria levar a mais do que uma reestruturação", declarou o líder da oposição, David Cameron, cujo decadente partido Conservador saiu revigorado em sua melhor performance eleitoral desde 1992. "O que precisamos nesse país é uma troca de governo", disse. A saída de Straw do Foreign Office acontece logo após a publicação de rumores de que ele e Blair divergiram em temas relacionados ao Irã e Iraque. Straw havia expressado dúvidas em relação à guerra no Iraque para Blair. O chanceler também assumiu um posicionamento diferente do defendido por seu chefe em relação ao Irã Segundo o Straw, uma ação militar contra Teerã é "inconcebível", algo que não seria dito nem pelo primeiro-ministro, nem pelos líderes americanos. Ele também chamou de "loucura" os planos revelados pela imprensa americana de que os EUA planejavam um ataque nuclear tático contra Teerã. Nova secretária A nova secretária de Exterior britânica, a ex-secretária do Meio Ambiente Margaret Beckett, será a primeira mulher a assumir o cargo. A escolha foi recebida com surpresa. Isso porque Beckett, uma política experiente e leal a Blair, tem pouca experiência em assuntos internacionais. Entre as principais atribuições da nova chanceler, está a manutenção das relações com o governo americano e a superação das crises diplomáticas do Irã e Iraque. Espera-se que Beckett, assim como seu predecessor, mantenha uma relacionamento próximo a sua colega no Departamento de Estado americano, Condoleezza Rice. Embora seja considerada fiel à Blair, Beckett tem mantido conexões com movimentos sindicais e dissidentes da esquerda trabalhista. Ela também fez críticas à invasão do Iraque durante o período pré-guerra. Segundo o porta-voz oficial do premier britânico, no entanto, a mudança no gabinete não resultará em uma virada na política externa do governo. Outras mudanças A reforma do gabinete contou também com outras mudanças. Dois ministros envolvidos em recentes escândalos que abalaram o governo foram demitidos ou desmotivados. Criticado por ter libertado criminosos estrangeiros sem consultar a possibilidade de deportá-los, o secretário de Interior, Charles Clarke, perdeu seu emprego e recusou ofertas para outros portos, decidindo deixar o governo. Blair defendeu Clarke durante a controvérsia dos prisioneiros, mas admitiu: "Dado o nível do clamor público, acho difícil que Charles continue". Já o vice-premier, John Prescott, manteve seu emprego. Recentemente, ele admitiu ter mantido uma relação extraconjugal com uma de suas secretárias. Ainda assim, após a reformulação desta sexta-feira, ele perdeu algumas de suas atribuições. Em outras mudanças, o secretário da defesa, John Reid, deixou seu posto para assumir o lugar de Clarke na secretaria do Interior. Des Browne, do tesouro nacional, assumiu a pasta de Reid.