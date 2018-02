Após dissolução, governo holandês confirma retirada do Afeganistão

Um dia após anunciar o colapso da coalizão governista, por conta de desavenças sobre a presença militar do país no Afeganistão, o primeiro-ministro da Holanda, Jan Peter Balkenende, afirmou neste domingo que as tropas holandesas devem se retirar do país até agosto, como previsto.

No sábado, Balkenende anunciou a dissolução do governo após uma reunião de 16 horas que falhou em conseguir um acordo entre os partidos da coalizão governista em relação a um pedido da Otan para que a missão holandesa na província de Uruzgan, no sul do Afeganistão, fosse estendida.

"Se nada tomar seu lugar, ela (a missão em Uruzgan) termina", afirmou Balkenende à TV holandesa.

Cerca de 1.600 militares holandeses participam desde 2006 das forças da Otan no sul do Afeganistão. Desde então, 21 soldados holandeses já foram mortos em Uruzgan.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A retirada holandesa do Afeganistão estava prevista inicialmente para 2008, mas já foi adiada uma vez.

Um porta-voz da Otan disse que a aliança militar dará apoio aos afegãos mesmo se a Holanda confirmar sua retirada.

Ratificação

Em outubro do ano passado, o Parlamento holandês havia aprovado uma obrigação da retirada das tropas neste ano, mas a determinação ainda não havia sido ratificada pelo governo.

Dois dos três partidos que formavam a coalizão governista - a Aliança Democrata-Cristã, de Balkenende, e a minoritária União Cristã, eram favoráveis a atender o pedido da Otan para que as tropas holandesas suspendessem os planos de se retirar do Afeganistão em agosto deste ano.

Mas o Partido Trabalhista, o segundo maior da coalizão, se opôs ao pedido e decidiu se retirar do governo.

Com a dissolução do governo, as eleições parlamentares antes previstas para março do ano que vem deverão ser antecipadas.

Isaf

O lançamento em 2001 da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf, na sigla em inglês) para o Afeganistão foi a primeira operação em terra da Otan fora da Europa.

O secretário-geral da aliança, Anders Fogh Rasmussen, disse há seis meses, quando assumiu o cargo, que sua prioridade era a guerra no Afeganistão.

Até junho de 2009, antes do anúncio do envio de reforços pelos Estados Unidos, a Isaf contava com 61 mil militares de 42 países diferentes, incluindo Estados Unidos, Canadá, países europeus, Austrália, Jordânia e Nova Zelândia.

A maioria desse efetivo é de americanos, e no ano passado o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou o envio de mais 30 mil soldados do país para o Afeganistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.