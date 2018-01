Após eleições, Uribe pede às Farc para revisar sua conduta O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, fez neste domingo um chamado às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para que revisem sua "conduta e procedimentos" e disse confiar no avanço das conversas preliminares com o ELN. O governante fez uma breve alocução esta noite, poucas horas depois do encerramento das eleições legislativas, na qual os partidos e movimentos que lhe apóiam obtêm, apuradas a metade das mesas, uma grande maioria no Senado. Uribe fez também um chamado à organização ilegal de extrema direita Autodefesa Unidas da Colômbia (AUC) para que "concluam a desmobilização", que começou em novembro de 2003, que já supera 23.000 combatentes em 31 etapas de desmobilização. O governante expressou sua "gratidão ao zelo e sacrifício" da polícia para garantir a participação dos colombianos no processo eleitoral. "As Farc deveriam revisar sua conduta e procedimentos (...) a pátria tem inesgotável vocação democrática (...) chamo às Farc para que revise sua conduta, revise a vocação democrática dos colombianos", declarou o presidente. Uribe, que aspira à reeleição no cargo para o período de 2006 a 2010 nas eleições presidenciais d 28 de maio, agradeceu aos colombianos, aos partidos e candidatos e afirmou que "hoje triunfou a democracia pluralista".