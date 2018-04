Após esvaziamento, Penn Station retoma operações As operações na Pennsylvania Station, mais conhecida como Penn Station, em Nova York, foram retomadas, segundo a emissora de televisão WNBC. A principal estação de onde partem os trens e o metrô de Nova York fora evacuada na tarde de hoje após um chamado a respeito de um pacote suspeito. De acordo com a emissora, a chamada telefônica foi feita às 13h34 (horário local, 16h34, em Brasília). As informações são da Dow Jones.