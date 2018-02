Após fiança, médico de Jackson só volta à corte em abril O doutor Conrad Murray, médico do falecido astro pop Michael Jackson, terá de comparecer perante um juiz novamente no dia 5 de abril para ser informado sobre a data do próximo importante passo do processo: a apresentação, pela primeira vez, das evidências com base nas quais os promotores pretendem comprovar que a morte do Rei do Pop foi causada por "negligência grave". Depois de ter-se apresentado perante um tribunal na Califórnia, ontem, o médico se declarou inocente da acusação de homicídio culposo e foi libertado mediante pagamento de fiança de US$ 75.000.