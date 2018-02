Novo terremoto é registrado no México e assusta moradores da capital

MÉXICO - Um terremoto de magnitude 6, com epicentro no Estado de Oaxaca, no sul do México, assustou os moradores na madrugada desta segunda-feira, 19, após um tremor ser sentido no local na última sexta-feira, 16. Centenas de pessoas da capital deixaram suas casas após o sistema de alerta ser acionado. Nenhum dano foi registrado até o momento, informou o governo.

O Serviço Nacional de Sismologia (SSN) informou pelo Twitter que o tremor foi registrado às 0h57 locais, 32 quilômetros a sudeste de Pinotepa Nacional e a dez quilômetros de profundidade.

Os moradores, marcados pela recente tragédia do terremoto de setembro de 2017, saíram de casa ainda de pijamas após o sistema de alerta ser acionado. O tremor foi sentido, principalmente, nos prédios altos da cidade.

O presidente mexicano, Enrique Peña Neto, disse na rede social que a Proteção Civil "ativou seus protocolos e está em contato com as autoridades locais".

O diretor de Proteção Civil, Luis Felipe Puente, disse que não foram registrados danos na Cidade do México, Estado do México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Oaxaca, Guerrero e Chiapas, mas informou que os protocolos de revisão continuam.

Na última sexta-feira, um forte terremoto atingiu a Cidade do México, chegando a balançar prédios por mais de um minuto, de onde as pessoas tiveram de sair. O tremor também foi sentido nos Estados de Guerrero, Oaxaca e Puebla.

O epicentro foi na localidade de Pinotepa Nacional, no Estado de Oaxaca, às 17h39 locais (21h39 em Brasília), perto da costa do Pacífico, com uma profundidade de 25 quilômetros, segundo o USGS.

Tremores recentes. Em 7 de setembro de 2017, um terremoto de 8,1 graus na escala Richter atingiu a costa de Chiapas, deixando 98 mortos, a maioria no Estado de Oaxaca. O tremor, considerado o mais forte da história do México, foi sentido em toda a América Central. Doze dias depois, um tremor de 7,1 graus deixou 293 mortos no México e causou milhões em prejuízos materiais.

O epicentro foi registrado no Estado de Puebla, mas foram registrados mortos e danos nos Estados de Morelos, Guerrero e em particular na região metropolitana da Cidade do México. O sismo ocorreu no 32.º aniversário do devastador terremoto de 1985 na Cidade do México. O tremor de 8 graus causou grande destruição e deixou um número estimado de 9.500 mortos (algumas fontes falam em até 30 mil mortos). /AFP e EFE