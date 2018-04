Após golpe, Bird corta financiamento para Honduras O presidente do Banco Mundial (Bird), Robert Zoellick, afirmou hoje que a instituição multilateral interrompeu o financiamento e a aprovação de novos projetos para Honduras, depois do golpe militar, ocorrido no domingo. "Nós basicamente colocamos uma pausa nos empréstimos", disse Zoellick, antes de seguir para o Chile para encontro no final de semana dos ministros das Finanças da América Latina, onde a deposição do presidente de Honduras, Juan Manuel Zelaya, deve dominar as discussões. Roberto Micheletti, presidente do Parlamento, foi colocado como presidente interino.