Após inundação, Bangladesh enfrenta surto de diarréia Pelo menos 38 pessoas morreram durante a noite em Bangladesh, sendo duas por doenças provocadas por água contaminada, elevando assim a quase 500 o total de vítimas fatais por causa das inundações, as piores dos últimos anos no país, disseram autoridades na quarta-feira. As águas, que haviam ocupado também grandes extensões no leste da Índia, já recuaram, mas milhões de pessoas continuam desabrigadas e vulneráveis a doenças, segundo autoridades. Mais de 53 mil pessoas contraíram diarréia em Bangladesh, a maioria devido ao consumo de água e alimentos contaminados. Um hospital de campo foi aberto na capital, Daca, só para tratar vítima dessa doença. "A situação geral da diarréia é sombria. Todo dia há uma leva de pacientes", disse Ayesha Khatoon, dirigente do departamento de saúde do governo. "Estamos tentando lidar com ela." Um médico do Centro Internacional de Pesquisas de Doenças da Diarréia, em Daca, disse que o local recebeu 1.100 pacientes na terça-feira, maior número registrado em um só dia na história da instituição. O governo interino do país disse estar fazendo de tudo para garantir que as vítimas das inundações recebam comida, água potável e atendimento médico. Com a redução das inundações, pessoas que estavam em campos de desabrigados começam a voltar para suas casas. "Eles mal têm um teto sobre suas cabeças ou algo para comer", disse um funcionário do distrito de Kurigram (norte), uma das áreas mais atingidas pelas enchentes.