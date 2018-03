Após invasão, palestinos e israelenses trocam tiros Tanques israelenses avançaram em território palestino na cidade de Hebron, na Cisjordânia, provocando um intenso tiroteio entre atiradores palestinos e soldados do Exército de Israel. Ainda não se sabe se o confronto deixou vítimas. No final da noite de ontem, um palestino foi baleado e morto dentro de Israel. A polícia desconhece as circunstâncias e está investigando o crime. Desde o início do conflito no Oriente Médio em 28 de setembro do ano passado, foram mortos 678 palestinos e 184 israelenses.