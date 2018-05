Após massacre, forças sírias abrem fogo durante funerais e matam mais 12

CORRESPONDENTE / GENEBRA

Soldados sírios abriram fogo ontem contra multidões que participavam de funerais de vítimas do massacre da véspera - que deixou pelo menos 109 mortos, segundo fontes da oposição. ONGs de direitos humanos estimam que pelo menos outras 12 pessoas foram mortas na nova onda de repressão.

A ONU apelou por uma "investigação independente" sobre as mortes, enquanto americanos e europeus se mobilizam para convocar uma reunião de emergência em Genebra para tratar ainda esta semana das violações de direitos humanos no país.

Em Damasco, dois deputados optaram por renunciar em protesto contra a matança, num primeiro sinal de divisão no governo. Rezq Abdulrahman Abazeid, o mufti (religioso islâmico) apontado pelo governo da Síria para a Província de Deraa, também renunciou ao cargo.

Ontem, 50 mil pessoas se reuniram por todo o país para participar de funerais das vítimas da repressão do regime de Bashar Assad, segundo ativistas locais. O grupo The Syrian Revolution - que tenta mobilizar os diferentes ativistas do país - indicou que o número de mortos havia sido ampliado de 88 para 104 e poderia subir mais em razão do número de feridos.

No sábado, a violência continuou. "Os funerais se converteram em manifestações", confirmou a entidade Human Rights Watch, que indicou que os manifestantes pediam o fim do regime e da corrupção.

Segundo Nadim Houry, representante da entidade em Beirute, suas fontes confirmaram que a multidão aproveitou os funerais para entoar gritos contra o regime. "A população está indignada", disse.

Este é o momento mais sangrento de toda a revolta contra Assad, com o número de mortos ultrapassando 300 em um mês. Uma das cenas de violência ocorreu em Douma, periferia de Damasco, quando agentes abriram fogo durante o enterro de mais de uma dezena de jovens, mortos um dia antes. Quatro pessoas teriam sido mortas por atiradores postados em edifícios. No vilarejo de Izraa, dois garotos de 7 e 10 anos foram mortos, segundo a Anistia Internacional.

Segundo o representante da Human Rights Watch em Beirute, Nadim Houry, a avaliação do governo sírio é de que a população não tem mais motivo para protestar, uma vez que a lei de emergência foi suspensa na semana passada, após quase cinco décadas em vigor. "A lógica é simples: se há alguém ainda se manifestando, não seria mais por reforma, mas para derrubar o governo. Portanto, a violência seria legítima para acabar com o que chamam de insurreição armada", afirmou.

Os ativistas, porém, optaram por seguir com as manifestações. Ontem, 150 ônibus teriam saído da cidade de Dera para levar os ativistas aos funerais. Segundo a agência France Presse, um dos ônibus que ia na direção de Izraa teria sido alvo de ataques das forças de segurança.

De acordo com as ONGs, um dos motivos da reação violenta das forças de segurança ontem teria sido a irritação do regime sírio diante da constatação de que vídeos gravados por manifestantes acabaram chegando às redes de televisão e internet pelo mundo.

O governo garantiu por meio da agência oficial - a Sana - que tudo não passa de vídeos falsos, produzidos para dar a impressão de que uma repressão estaria ocorrendo. A Sana chegou a acusar os manifestantes de estar percorrendo locais com garrafas de sangue para pintar os manifestantes, como em filmes.

O governo diz que apenas dez pessoas morreram nos protestos e garantiu que as forças de segurança apenas usaram bombas de gás lacrimogêneo e canhões d"água. Segundo a Sana, diversos policiais foram feridos.

Damasco fechou o país para jornalistas estrangeiros. As notícias sobre as mortes tem sido transmitidas por fontes anônimas para algumas redes de TV e ONGs, além das gravações amadoras a partir de celulares.

Ontem, a rede de TV Al-Jazira informou que forças de segurança estavam impedindo que os feridos fossem levados aos hospitais. A rede não está revelando o nome de seu correspondente na Síria, por motivos de segurança.

Os dois deputados que renunciaram ontem pertencem a facções políticas aliadas do partido oficial Baath na Assembleia Nacional. Um deles é Nasser Hariri, que lamentou as mortes e lembrou que o governo havia prometido que não usaria munição real contra os manifestantes.

"Como deputado, sinto-me na obrigação de abandonar o cargo, já que não fui capaz de proteger os eleitores. Decidi, assim, renunciar à Assembleia do Povo Sírio", disse à rede Al-Jazira.

O governo sírio optou por minimizar as críticas internacionais, como dos EUA, ONU, França e Grã-Bretanha. Para Damasco, as críticas de Barack Obama, que qualificou de "inaceitável" a repressão aos manifestantes e acusou a Síria de buscar a ajuda do Irã para reprimir seu povo, "não são objetivas".