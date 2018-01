Após meses de silêncio, Gore volta à cena De barba grisalha, que deixou crescer durante longas férias na Europa, o ex-vice-presidente Albert Gore reemergiu neste fim de semana, depois de meses de silêncio, para presidir um seminário para jovens interessados em política. O evento, em Nashville, Tennessee, marcou a volta à vida pública do homem que bateu George W. Bush nas urnas por mais de meio milhão de votos mas perdeu a presidência por um voto, na Suprema Corte. Inevitavelmente, o retorno de Gore à cena suscitou uma pergunta: tentará ele a revanche em 2004? A resposta não será conhecida tão cedo. E não é óbvio que os democratas darão uma segunda chance ao ex-vice-presidente. Muitos operadores e doares de fundos do partido ainda não perdoaram Gore por ele ter afastado o popular presidente Bill Clinton da campanha e perdido para um adversário fraco uma eleição que parecia ganha por antecipação. Para esses militantes, o fato de ele não ter conseguido a maioria dos votos em seu estado natal, o Tennessee, e no estado de Clinton, o Arkansas, prova que o ex-vice-presidente é um mau candidato e não deveria tentar novamente. "Gore teve sua chance e a desperdiçou", disse um deles ao Washington Post. Mas os eleitores democratas não parecem compartilhar dessa opinião. Uma recente pesquisa Gallup-CNN indicou que 65% dos democratas gostariam de ver o ex-vice-presidente concorrer novamente. Nenhum dos demais possíveis pretendentes - a lista é longa - obteve apoio significativo. A sondagem também mostrou que Gore está empatado com Bush, com 48%, na preferência dos americanoss - um resultado notável para quem passou mais de seis meses num auto-imposto jejum político. O senador Joseph Lieberman, que foi companheiro de chapa de Gore e é o nome mais óbvio entre os presidenciáveis do Partido Democrata, já avisou que não concorrerá se o ex-vice-presidente se apresentar. Faltam dois anos para os candidatos começarem suas perigrinações a Iowa e New Hampshire, os estados que abrem as prévias eleitorias. Segundo os estrategistas democratas, Gore terá que trilhar um longo e árduo caminho para para convencer os líderes do partido no Congresso e nos estados e os grandes financiadores sobre a viabilidade política de sua candidatura. Terá, também, que reparar suas relações pessoais com Clinton, que ficaram seriamente abaladas pela derrota em novembro passado. A despeito dos escândalos que marcaram seus oito anos na Casa Branca, o ex-presidente permanece uma figura popular entre os democratas e os americanos, continua ativo nos bastidores por intermédio do presidente do Partido Democrata, Terry McAuliffee, que é seu protegido. Clinton certamente influirá na escolha do candidato e Gore precisará de sua benção. Mas o ex-vice-presidente é um nome nacional, é o chefe nominal do partido e é o mais experiente entre os possíveis aspirantes democratas ainda contando, a seu favor, com o sentimento de milhões de americanos, que acham que a eleição lhe foi roubada e o vêem como um político injustiçado. Peter Knight, um assessor, disse na semana passada que Gore está apenas "voltando a trabalhar". Segundo ele, discussões sobre sua candidatura são "extremamente prematuras". Gore deu um seminário na Escola de Jornalismo da Universidade de Columbia, no início do ano, e continuará a trabalhar no mundo acadêmico. Suas atividades regulares incluirão, além de fazer conferências muito bem pagas, empregos de professor de jornalismo e política em duas universidades do Tennessee, a partir do mês que vem, e a redação de um livro que está escrevendo em parceria com sua mulher, Tipper. Mas os planos conhecidos do ex-vice-presidente sugerem que ele usará os próximos meses para testar as águas para uma nova campanha presidencial. Recentemente, ele alugou espaço num subúrbio de Washington para montar seu escritório político. Gore já se comprometeu a subir no palanque com vários candidatos democratas a deputado, senador e governador nas eleições de novembro de 2002. Nesta semana que se inicia, ele e vários membros de sua campanha presidencial conduzirão um seminário sobre as engrenagens da política americana para uma dúzia de jovens militantes democratas escalados para trabalhar nas campanhas do ano que vem. Suas primeiras declarações sobre a administração Bush não devem tardar.