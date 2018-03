Após Montenegro, Macedônia reconhece soberania de Kosovo

O governo da Macedônia reconheceu nesta quinta-feira, 9, a independência e a soberania do Kosovo, informou o ministro de Exteriores macedônio, Antonio Milososki. A decisão do governo foi tomada pouco depois de o Parlamento nacional recomendar reconhecer a soberania kosovar ao aprovar uma proposta dos partidos albano-macedônios sobre a questão. Veja também: Montenegro reconhece independência de Kosovo Para Kosovo, só 'poderes sobrenaturais' deterão independência A Macedônia é o segundo país da região que reconhece esta quinta a soberania de Kosovo, após Montenegro dar o mesmo passo horas antes. Os dois reconhecimentos foram decididos um dia depois que a Assembléia Geral da ONU apoiou a iniciativa da Sérvia para que a Corte Internacional de Justiça (CIJ) se pronuncie sobre a legalidade da proclamação unilateral da independência do Kosovo, que ocorreu em fevereiro. A Sérvia, que vê Kosovo como sua província e parte inalienável de seu território, considera que, após o apoio obtido pela maioria dos países da ONU, é difícil justificar novos reconhecimentos, e anunciou que tomará medidas contra os países vizinhos que derem esse passo. Em resposta ao reconhecimento de Montenegro, Belgrado já anunciou que o embaixador montenegrino "não é mais bem-vindo" na Sérvia. A província declarou unilateralmente sua autonomia de Belgrado em fevereiro. A decisão ocorre um dia depois de a Assembléia Geral da ONU aprovar uma proposta sérvia. Segundo esse texto, a Corte Internacional de Justiça deve decidir se a separação de Kosovo está de acordo com a legislação internacional. A Sérvia, que considera Kosovo sua província e parte inalienável de seu território, avaliou que, com o apoio da maioria dos países da ONU, seria difícil justificar novos reconhecimentos. O país ainda anunciou medidas contra os vizinhos que optarem por reconhecer a soberania de Kosovo.