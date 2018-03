Após morte de 13 soldados, Sharon mantém ofensiva Depois de receber a notícia de que 13 soldados israelenses haviam sido mortos num enfrentamento no campo de refugiados palestinos de Jenin, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, disse que a ofensiva militar de Israel na Cisjordânia vai continuar, até que as milícias palestinas sejam esmagadas. Sharon está sob forte pressão dos EUA para retirar as tropas de cidades palestinas. O primeiro-ministro afirmou que a ofensiva vai continuar até que Israel tenha destruído o que chama de infra-estrutura palestina do terror.