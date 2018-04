Após novo tremor, favelas no Haiti mantêm rotina Bairros miseráveis e perigosos de Porto Príncipe, Cité Soleil e Bel Air pouco sofreram com o terremoto de ontem, mas quem passa por ali ainda sente o cheiro da desgraça. A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo passou o dia nas ruas da região destruída pelo tremor da semana passada e novamente abalada na manhã de ontem. Após o susto, os moradores tentavam retomar a vida em meio a tiros, escombros, corpos em decomposição, lixo, saqueadores e prédios condenados.