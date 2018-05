Após passar mal, Cristina adia viagem ao México

A saúde da chefe de Estado argentina está sob forte observação pública após a súbita morte de seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, em outubro do ano passado. Havia especulações sobre a doença de Kirchner antes de sua morte, aos 60 anos, de ataque cardíaco. Embora ainda não tenha declarado formalmente sua candidatura, Cristina recebeu o apoio de seus ministros e aliados no Congresso para um segundo mandato nas eleições gerais de outubro. As informações são da Dow Jones.