Após polêmica, diretor do <i>The Miami Herald</i> se aposenta Tom Fiedler, diretor-executivo do jornal The Miami Herald e que causou polêmica ao ser referir a exilados cubanos como "pequenos chihuahuas", se aposentará no ano que vem, anunciou hoje a publicação. Fiedler, de 60 anos, será substituído no cargo por Anders Gyllenhaal, vice-presidente e diretor do "The Minneapolis Star Tribune", informou a versão eletrônica do jornal. David Landsberg, presidente da Miami Herald Media Co., disse que a contribuição de Fiedler se reflete em seu trabalho como repórter, colunista e editor ao longo de três décadas. Fiedler se retira após 33 anos de trabalho no jornal. Marcaram sua carreira a cobertura que fez da Casa Branca, seu trabalho durante a Guerra do Golfo e o prêmio Pulitzer que recebeu em 1991. Recentemente, o diretor se envolveu numa polêmica ao se referir a exilados cubanos como "chihuahuas" enquanto dois jornalistas e uma colaboradora independente do jornal El Nuevo Herald que tinham colaborado com a Rádio e a TV Martí - ambas transmitidas em Cuba - eram demitidos. "Sou culpado de usar palavras que resultaram ofensivas devido a uma metáfora mal escolhida que usei durante uma reunião do pessoal da redação", disse Fiedler num pedido público de desculpas. Sua aposentadoria é anunciada dois meses depois de Jesús Díaz, presidente e diretor-geral da The Miami Herald Media Corp., ter renunciado aos cargos pelas repercussões e críticas recebidas pela demissão dos jornalistas, que posteriormente foram reincorporados. No mês passado, o cartunista cubano do El Nuevo Herald José Valera se entrincheirou no escritório do diretor desse jornal, Humbrto Castelló, para reivindicar sua renúncia, assim como a demissão de Fiedler, e para que fosse exposta "a verdade do exílio cubano no The Miami Herald".