Após primeiras negociações, Israel faz exigências à Síria Israel fixou na quinta-feira suas condições para selar um acordo de paz com a Síria, cerrando fileiras com os Estados Unidos ao exigir que os sírios distanciem-se do Irã e parem de dar apoio às milícias palestinas e libanesas. Anúncios realizados na quarta-feira, de forma coordenada, por Israel e pela Síria dando conta de que haviam iniciado negociações diretas na Turquia --a primeira confirmação em oito anos desse tipo de processo entre os dois inimigos de longa data-- foram recebidos com frieza pelo governo norte-americano. Muitos analistas afirmam que a hostilidade dos EUA em relação ao país árabe, ao Irã e à guerrilha libanesa Hezbollah (esses dois últimos aliados da Síria), torna improvável que os israelenses e os sírios selem qualquer tipo de acordo antes de o presidente norte-americano, George W. Bush, deixar seu cargo, em janeiro próximo. Ao descrever os três dias de negociação em Istambul, o ministro turco das Relações Exteriores, Ala Babacan, disse que os dois países estavam satisfeitos com o fato de terem encontrado um "terreno em comum". Segundo o chanceler, outros encontros do tipo devem ocorrer na Turquia periodicamente. "Os sírios sabem o que desejamos e nós sabemos o que eles desejam", afirmou o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, em Jerusalém. Olmert revelou a existência dos contatos dois dias antes de enfrentar uma rodada de interrogatório no Parlamento a respeito de alegações de corrupção. A Síria exige a devolução das colinas do Golã, um platô que fica entre Damasco e o mar da Galiléia. A região foi ocupada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. O ministro sírio da Informação, Muhsin Bilal, condenou a possibilidade de o governo israelense fixar precondições. "Essas precondições foram rejeitadas como foi rejeitada a expressão 'difíceis concessões' quando se referem ao que é de direito dos sírios", disse Bilal ao canal de TV Al Jazeera. Olmert, que recentemente passou férias nas colinas do Golã, não disse publicamente que Israel abriria mão de toda a área. Mas falou sobre as "difíceis concessões" que o país teria de fazer se desejasse selar qualquer tipo de acordo de paz com a Síria. Repetindo com outras palavras comentários vindos dos EUA, a ministra das Relações Exteriores de Israel, Tzipi Livni, disse que a Síria precisava "distanciar-se completamente" de seus "problemáticos laços" com o Irã. Os sírios, afirmou a chanceler, precisam também parar de dar "o apoio ao terror --ao Hezbollah, ao Hamas", grupos que mantêm laços com os iranianos. O ministro israelense da Defesa, Ehud Barak, que no cargo de primeiro-ministro, em 2000, participou de negociações com a Síria patrocinadas pelos EUA e que fracassaram devido ao futuro do Golã, disse em um discurso que os dois lados teriam de realizar "dolorosas concessões". Os EUA, em sua reação inicial aos contatos entre a Síria e Israel, disseram "não objetar" às negociações, mas repetiram sua acusação de que os sírios "dão apoio ao terrorismo".