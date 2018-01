Após protestos, Cartes desiste de disputar reeleição no Paraguai

ASSUNÇÃO - O presidente do Paraguai, Horacio Cartes, desistiu de candidatar-se à reeleição no ano que vem. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 17, em uma carta à cúpula da Igreja paraguaia, semanas depois de uma crise política desatada pela votação de uma facção do Senado de uma emenda que permitisse a candidatura do presidente e ex-ocupantes do cargo.

"Tomei a decisão de não me apresentar como candidato para as eleições do quinquênio 2018-2023", disse Cartes em comunicado endereçado ao monsenhor Edmundo Valenzuela, publicada pelo diário ABC. " Espero que esse gesto sirva para aprofundar o diálogo e a convivência harmônica entre os paraguaios."

Logo depois da aprovação da emenda - à revelia do Comando do Senado, nas mãos da oposição - manifestantes incendiaram o Congresso paraguaio. Um militante opositor foi morto pela polícia e Cartes se viu obrigado a recuar, convidando a oposição para o diálogo.

A emenda foi negociada entre partidários de Cartes e do ex-presidente Fernando Lugo, hoje senador, que também se beneficiaria da medida. A Câmara, onde o governo tem maioria, adiou a votação da emenda, que, se aprovada, deveria ser ratificada em referendo.