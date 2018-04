Após quase 40 anos, Riad reabre cinema

Sauditas da capital, Riad, fizeram esta semana algo que foram proibidos por mais de 30 anos: assistiram a um filme no cinema. Os 300 lugares do Centro Cultural Rei Fadh foram preenchidos em todas as sessões e o público conferiu Menahi, produção local sobre as trapalhadas de um beduíno que muda para a cidade grande. Mulheres foram proibidos de assistir ao filme, restrito a homens, garotos e meninas de menos de 10 anos. Apesar da censura, a decisão de reativar o cinema incomodou ultrarreligiosos, que realizaram piquetes em frente do prédio, tentando convencer espectadores em potencial a desistir de entrar nas salas. No entanto, as projeções ocorreram sem incidentes. As poucas salas de cinema da Arábia Saudita foram fechadas nos anos 70 por causa da pressão de ultraconservadores contra ambientes públicos onde mulheres e homens se misturavam - uma ofensa à lei islâmica, segundo a interpretação fundamentalista.Com o veto à sétima arte, cinéfilos sauditas foram obrigados a alugar filmes em locadoras clandestinas ou até mesmo viajar para países vizinhos, como o Bahrein, para inteirar-se dos últimos lançamentos. No entanto, com a ascensão do rei Abdullah, em 2005, o cerco às artes, incluindo o cinema, diminuiu. Produtoras sauditas voltaram à ativa e, no ano passado, a monarquia chegou a realizar um festival de cinema na cidade de Dammam. O produtor de Menahi, o príncipe Alwaleed bin Talal - que é sobrinho do rei Abdullah e o 13º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes -, disse acreditar que os cinemas sauditas eventualmente serão reabertos. Mas, antes de ser projetado em Riad, Menahi teve de esperar por cinco meses uma autorização oficial e o filme não teve publicidade. Segundo os grupos mais radicais da Arábia Saudita, o príncipe Alwaleed seria tão perigoso para a sociedade quanto traficantes de drogas. Mas os espectadores parecem ter aprovado. "Foi o primeiro passo de uma revolução silenciosa", disse um deles.