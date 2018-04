Após recontagem parcial, Conselho valida eleição no Irã O Conselho dos Guardiães, que tem entre suas atribuições aprovar as eleições no Irã, afirmou hoje que a eleição do dia 12 no país foi válida. O anúncio foi feito após uma recontagem parcial dos votos. Os resultados oficiais apontaram para a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Partidários da oposição, porém, reclamam de fraudes generalizadas.