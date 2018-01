Após retiro de Quaresma, papa doa 100 mil euros para pobres de Alepo

VATICANO - O papa Francisco terminou nesta sexta-feira, 10, seus exercícios espirituais pela ocasião da Quaresma junto a membros da Cúria com uma missa pela paz na Síria e com uma doação de 100 mil euros para os pobres de Alepo, informou a vice-porta-voz do Vaticano, Paloma García Ovejero.

O retiro espiritual do pontífice começou no último domingo na cidade italiana de Arícia, cerca de 30 quilômetros ao sul de Roma, e Francisco retornou ao Vaticano na manhã desta sexta.

O papa lembrou que "há uma montanha de coisas sobre o que meditar", mas recomendou, lembrando Santo Inácio, que "quando alguém encontra nos exercícios espirituais algo que dá consolação ou desolação, deve parar e não continuar", mas sim reconsiderar.

Após este retiro, o papa prosseguirá com sua agenda e terá um encontro com os párocos regionais da diocese de maneira "absolutamente privada" no Vicariato, afirmou Paloma. / EFE