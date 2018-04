Após revés, Cristina fala em consenso

A presidente Cristina Kirchner e seu marido e ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007) minimizaram ontem a derrota sofrida nas eleições parlamentares de domingo. A presidente, em sua primeira declaração após as eleições, tentou mostrar os 31% obtidos pelo governo e aliados como o primeiro lugar de todas as forças políticas, já que o segundo colocado, o opositor Acordo Cívico e Social, ficou em segundo lugar, com 29% dos votos. No entanto, no contexto geral do país, sete de cada dez argentinos votaram em favor da oposição. Acompanhe o blog do correspondente do ''Estado'' no país, Ariel Palacios O casal Kirchner, depois de seis anos de hegemonia, perdeu a maioria na Câmara de Deputados e no Senado. Nunca antes um governo peronista havia se deparado com tal encolhimento de poder. Cristina, com visíveis olheiras, admitiu que a nova relação de forças no Parlamento "vai exigir exercícios de consensos para conseguir governabilidade". No entanto, ela negou a necessidade de alterações em seu governo ou de rumo de sua gestão. "Não vejo necessidade de fazer uma mudança de gabinete", disse em tom surpreso. Mas, no início da tarde, a ministra da Saúde, Graciela Ocaña, renunciou. Os rumores indicam que mais ministros poderiam deixar o governo nos próximos dias. Apesar da negativa de Cristina de eventuais mudanças de rumo, o casal Kirchner começou já começa a sofrer uma erosão de seu poder. Líderes políticos e analistas afirmam que o governo já "acabou de fato" e agora começa a campanha presidencial para 2011. Horas antes das declarações da mulher, o ex-presidente Kirchner renunciou à presidência do Partido Justicialista (Peronista). Kirchner admitiu que a decisão se devia à "pequena derrota" sofrida na Província de Buenos Aires, onde liderou a lista de deputados. O posto foi passado ao governador da Província de Buenos Aires, Daniel Scioli, figura de consenso entre os peronistas, famoso por seu jogo de cintura para evitar confrontos. Analistas consideram que Scioli é a figura ideal para tentar reunificar o peronismo, atualmente dividido entre "kirchneristas" e "dissidentes". "Néstor Kirchner acaba de morrer políticamente", afirmou Elisa Carió, líder do Acordo Cívico e Social, a maior coalizão do novo parlamento. DERROTAS Os Kirchners sofreram derrotas em todo o país. Na Província de Buenos Aires, que reúne 38,9% do eleitorado, Kirchner amargou o segundo lugar, com 32,1% dos votos, abaixo de Francisco de Narváez, representante da União-PRO, de peronistas dissidentes, que obteve 34,5% dos votos. Na capital, o Partido Justicialista amargou a quarta colocação, com apenas 11,6%. As derrotas também ocorreram em Córdoba, onde o kirchnerismo ficou em terceiro, e em Santa Fé, onde conseguiu o quarto lugar. Em Mendoza, terra do rebelde vice de Cristina, Julio Cobos, os aliados do governo ficaram em quinto. Mas, um dos piores golpes para o casal foi a derrota no feudo kirchnerista de Santa Cruz, que controlavam de forma hegemônica desde 1991. Néstor Kirchner desembarcou na presidência do país com apenas 22% dos votos em 2003, depois que Carlos Menem desistiu de ir ao segundo turno. Mas rapidamente ele aumentou seu poder e, surfando na divisão dos opositores e a recuperação econômica, transformou sua mulher em sucessora com 45% dos votos em 2007. Mas, neste domingo, protagonizaram o pior desempenho eleitoral da história do peronismo. O novo cenário que surge a partir destas eleições abre espaço para os representantes do estilo "moderado". ABSTENÇÃO Do total de 28,7 milhões de eleitores, apenas 17,6 milhões realmente votaram. Apesar de o voto ser obrigatório no país, os restantes 10,2 milhões de eleitores - quase um terço do total - abstiveram-se ou optaram pelos votos brancos ou nulos. CAUSAS DA DERROTA Conflito com o campo - Elevação do imposto sobre as exportações de grãos e restrições aos embarques de carne, em momento de altos preços internacionais, revolta o setor agropecuário. Governo rejeita a negociação e perde, no Senado, a votação sobre o novo aumento do imposto Candidatura oportuna - Decisão de Nestor Kirchner de mudar seu domicílio eleitoral para se lançar como cabeça da chapa governista na eleição da Província de Buenos Aires Despotismo - Declarações e atitudes agressivas do casal Kirchner contra a imprensa e a oposição, intervenção do governo no Judiciário, denúncias de clientelismo, de enriquecimento ilícito e escândalos de corrupção envolvendo ministros Economia a pique - Manipulação dos índices de inflação, inexistência de fontes de financiamento e aumento de gastos públicos acentuam a crise econômica. Governo insiste na política de nacionalização de empresas, estatiza a aposentadoria privada e as Aerolíneas Argentinas. A pobreza, o desemprego e a fuga de capitais voltam a crescer