Após rumor sobre sua saúde, Chávez diz que passará por nova cirurgia

"Foi detectada uma nova lesão no mesmo local onde foi extirpado o tumor de junho", declarou o presidente à TV estatal. "É uma lesão pequena, de dois centímetros de diâmetro, e isso me obriga a passar por uma nova intervenção. "

O presidente venezuelano disse ainda que está em boas condições físicas para enfrentar "a batalha". Acompanhado de seu irmão Adán, governador de Barinas, e dos ministros Andrés Izarra (Comunicação) e Ricardo Menéndez (Indústria), Chávez negou boatos de que seu câncer teria se espalhado para o fígado. Segundo ele, a cirurgia será mais simples do que a anterior.

O presidente confirmou que esteve em Cuba no fim de semana para fazer exames da nova lesão. Ainda segundo Chávez, seu diagnóstico seria divulgado apenas hoje, mas os rumores sobre sua saúde o fizeram antecipar o anúncio. "Ninguém deve se alarmar", pediu o presidente. "Será necessário avaliar se há uma ligação dessa lesão com o tumor antigo ou não."

Rumores. Na segunda-feira, o jornalista venezuelano Nelson Bocaranda, crítico do presidente, publicou em seu blog que Chávez teria viajado às pressas para Cuba, acompanhado de sua família. Examinado por um grupo de médicos cubanos, venezuelanos, espanhóis e brasileiros, Chávez teria sido diagnosticado com metástase no fígado, segundo o jornalista.

Ainda de acordo com Bocaranda, Chávez estaria se submetendo a um tratamento com esteroides. O objetivo das aplicações seria fazer com que o presidente aparecesse em público menos debilitado. Os hormônios, no entanto, estariam provocando danos colaterais.

Antes de Chávez visitar a fábrica de tratores, o ministro da Comunicação e o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, desmentiram por meio do microblog Twitter as informações de Bocaranda. "Boa noite, compatriotas, espero que aproveitem o carnaval e não deem ouvidos aos rumores sobre a saúde do comandante. Ele está muito bem", escreveu Cabello.

"Bocaranda tem a alma doente. Todos os dias deseja a morte do comandante. Será que alguém lhe paga para que escreva mentiras?" Izarra limitou-se a atribuir os rumores "à guerra suja dos canalhas." / REUTERS