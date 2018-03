Após rumores, Coréia do Norte exibe fotos de Kim A Coréia do Norte divulgou neste sábado fotografias do líder norte-coreano Kim Jong Il pela primeira vez em quase dois meses em meio a versões de que ele teria passado recentemente por uma cirurgia cerebral. Nas imagens, Kim está aparentemente bem. Vestindo seus tradicionais trajes cáqui e com óculos de sol, Kim aparece em pé junto a soldados. Os veículos de comunicação norte-coreanos disseram que as fotografias foram tiradas durante visita a uma unidade militar. Ele parece saudável nas imagens, ainda que não existam informações sobre a data das fotos. As imagens foram as primeiras exibidas desde 14 de agosto. O líder de 66 anos não participou de dois eventos nacionais importantes, entre eles a comemoração dos 60 anos da Coréia do Norte. Os EUA e autoridades sul-coreanas afirmaram que Kim teria sofrido um derrame e sofrido uma cirurgia cerebral. Pyongyang negou que ele estivesse doente. Kim lidera um dos regimes mais isolados do mundo. Ele assumiu o poder em 1994, após a morte de seu pai, Kim Il-sung, o fundador do Estado comunista em 1948. Com a sucessão, o clã deu início à primeira dinastia comunista do mundo.