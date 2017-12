Após sanções dos EUA, Coréia do Norte abre contas em 10 países A Coréia do Norte abriu contas em 23 bancos de 10 países desde que os Estados Unidos estabeleceram sanções contra entidades de Macau suspeitas de lavar fundos do país comunista, informa o jornal japonês Sankei Shimbun. A lista de 10 países, todos com relações diplomáticas com a Coréia do Norte, inclui Vietnã, Tailândia, Mongólia e Rússia, diz o site do jornal. A notícia acrescenta que as contas foram abertas em nome de pessoas físicas, para escapar da fiscalização americana. No ano passado, Washington acusou o Banco Delta Asia SARL de falsificar dólares e lavar dinheiro para Pyongyang e proibiu as instituições financeiras americanas de realizar transações com a entidade. O Banco da China congelou contas relacionadas à Coréia do Norte, também a pedido dos EUA, diz o jornal japonês. Funcionários americanos também visitaram o Vietnã, pedindo medidas contra contas bancárias norte-coreanas em bancos vietnamitas, segundo as mesmas fontes. A Coréia do Norte pede o fim das restrições financeiras americanos para voltar às negociações sobre seus planos nucleares, com a Coréia do Sul, China, Japão, Rússia e EUA.