Após saques do Hamas, ONU para ajuda a Gaza A agência para refugiados da ONU no Oriente Médio anunciou ontem ter congelado sua ajuda à Faixa de Gaza, depois que membros do Hamas supostamente saquearam suprimentos de um depósito da organização internacional no território palestino. O grupo islâmico negou ter roubado a ajuda e disse que o episódio se trata de um "mal-entendido", causado pela falta de coordenação política. Segundo o porta-voz da ONU Christopher Gunness, ontem o Hamas levou dez caminhões lotados de mantimentos. Dois dias antes, militantes do grupo haviam levado alimentos e cobertores. "O governo deve nos devolver toda a ajuda confiscada e dar garantias de que isso não voltará a acontecer", disse Gunness. Segundo o membro da cúpula do Hamas em Gaza Ahmed al-Kurd, houve uma "confusão". "A ONU pode vir buscar os suprimentos, mas, por algum motivo, não quiseram pegar."