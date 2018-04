Após ser demitido, ministro ucraniano volta ao poder O Parlamento da Ucrânia demitiu hoje o ministro do Interior, Yury Lutsenko, um poderoso aliado da primeira-ministra Yulia Tymoshenko. A decisão do Legislativo foi tomada apenas dez dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, no qual Yulia é uma das concorrentes. A iniciativa de demitir Lutsenko foi de uma bancada parlamentar leal ao rival da primeira-ministra na votação do dia 7 de fevereiro, Viktor Yanukovych.