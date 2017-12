Após ser salva pela amiga, mulher de 83 anos morre em hospital Nina Hutchinson, de 83, morreu hoje no hospital universitário do Estado de Lousiana. Nina não resistiu aos ferimentos causados quando o carro em que viajava com o marido, Harlem Hutchinson, de 90 anos, caiu em um lago. O acidente ocorreu no domingo à tarde, quando Harlem acidentalmente apertou o pedal que aciona o gás que move o carro ao invés do freio. Kelly, colega residente da casa de repouso Glen Retirement Village, em Shreverport, nadou para o lado do passageiro e carregou Nina até a superfície da lagoa, ficando ali até a chegada dos bombeiros. Harlem Hutchinson conseguiu nadar até a margem. Harlem e Kelly estão bem de saúde.