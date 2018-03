Após série de explosões, 2 mortos em Moscou Uma série de explosões e tiroteios esporádicos foi ouvida nas primeiras horas deste sábado (dia 26, pelo horário local) no teatro de Moscou onde centenas de reféns são mantidos por rebeldes chechenos. Segundo agência internacionais há dois mortos e dois feridos. Esta foi a segunda vez durante a madrugada de sábado que explosões e tiros foram ouvidos nos arredores do teatro. A primeira ocorreu há mais de duas horas. Cerca de 30 soldados armados com fuzis de assalto foram vistos se posicionando em torno do teatro, mas depois recuaram e tomaram posição defensiva ao lado de um prédio próximo. Mais cedo, os jornalistas que cobrem o evento haviam sido deslocados pelas autoridades locais para uma área mais distante do teatro, onde a crise de reféns entra em seu terceiro dia. A emissora britânica BBC informou que a primeira explosão foi de uma granada detonada por rebeldes em resposta à movimentação dos soldados russos nos arredores do edifício. A fonte citada é um militante rebelde não identificado.