Após terremoto, busca por corpos chega ao fim na Cidade do México

Socorristas retiraram, nesta quarta-feira, 4, o último corpo que estava sob os escombros causados pelo terremoto que atingiu a Cidade do México no último dia 19 de setembro. A informação foi divulgada pelo prefeito Miguel Ángel Mancera. "Tanto com listas próprias de buscas de familiares, quanto com os testemunhos das pessoas que trabalharam e os depoimentos de amigos, diríamos que já não se espera localizar mais pessoas", informou Mancera.

O resgate foi realizado em um prédio comercial do bairro de Roma-Confesa, localizado numa das regiões mais afetadas pelo tremor, que deixou 369 mortos. Pelo Twitter, o subsecretário de Direitos Humanos da capital, Roberto Campa, declaro que os trabalhos estão encerrados. "Tarefa concluída, todos os corpos resgatados e entregues (...), conforme prometido aos seus familiares." /AFP