Após terremoto, China enfrenta enchentes e deslizamentos Enchentes provocadas por chuvas torrenciais mataram dezenas de pessoas em várias partes da China, país cujas autoridades lutam para transferir milhares de vítimas do terremoto do mês passado a fim de protegê-las do perigo de deslizamentos de terra provocados pelas águas. Ainda tentando se recuperar do abalo sísmico de 12 de maio ocorrido na Província de Sichuan (sudoeste) e que matou mais de 70 mil pessoas, a China viu sua região sul ser atingida por enchentes que mataram ao menos 57 pessoas nos últimos dias e obrigaram 1,27 milhão a buscarem áreas mais seguras, disse o Ministério dos Assuntos Civis. As enchentes mostraram-se especialmente violentas na Província de Guangdong (sul), sede de muitas das empresas exportadoras do país. Até o domingo, 20 moradores de Guangdong haviam morrido nas cheias, oito estavam desaparecidos e mais de 4.800 casas tinham desmoronado, afirmaram à agência de notícias Xinhua autoridades da região. Quase 240 mil habitantes de Guangdong abandonaram suas casas, entre os quais 60 mil da cidade de Shenzen, um centro comercial localizado perto de Hong Kong, disse uma autoridade do setor de águas da Província, segundo o jornal oficial Southern Daily. Imagens de TV mostraram o segundo andar de prédios sendo invadido pelas águas, ruas transformadas em canais e soldados a bordo de barcos resgatando pessoas isoladas. "Muitas fábricas ficaram inundadas desde o início das chuvas fortes, na quinta-feira", afirmou Feng Fei, funcionário de um escritório de Dongguan, um centro manufatureiro localizado ao norte de Shenzen. "Minha empresa não é muito grande, mas nós provavelmente teremos de pagar até 10 milhões de yuans (1,45 milhão de dólares) por cerca de 200 veículos danificados pelas enchentes", disse Feng à Reuters, por telefone. Autoridades calculam que os danos deixados pelas chuvas em Guangdong podem somar 3,8 bilhões de yuans (540 milhões de dólares). Grande parte desses danos ocorreu em áreas de plantação e no setor de pesca. As chuvas também castigaram o noroeste da China, matando dois moradores de Longnan, uma região da Província de Gansu, onde centenas de pessoas morreram no terremoto do mês passado. As enchentes atingiram também a Província de Jiangxi e a Região Autônoma de Guangxi, uma importante área açucareira que fica próxima de Guangdong. Segundo analistas, o impacto das cheias nos setores industrial e agrícola da China seria limitado. "A China enfrenta enchentes todos os anos. As secas representam um problema muito mais grave porque atingem a cadeia de alimentos e o preço desses produtos", disse Ting Lu, economista da Merrill Lynch em Hong Kong especializado na China. (Reportagem de Chris Buckley)