Após terremoto, China tenta resgatar fontes radiativas O governo chinês disse na sexta-feira ter localizado 50 "fontes nocivas de radiação" devido ao terremoto da semana passada, mas garantiu que a situação está sob controle. Wu Xiaoqing, vice-ministro de Meio Ambiente, disse que não houve vazamentos acidentais de radiação e que 35 das fontes já foram recuperadas. "A localização das outras 15 foi confirmada, mas elas ainda não foram resgatadas", disse Wu em entrevista coletiva em Pequim. "Três delas estão soterradas nos destroços, e outras 12 estão em prédios perigosos, nos quais os funcionários não podem entrar. No momento, testes no local mostram que ainda está por ocorrer uma liberação acidental de radiação." O terremoto atingiu a região de Mianyang, onde fica o principal laboratório chinês de pesquisas com armas nucleares, e também áreas onde há instalações atômicas secretas. Nenhuma usina nuclear foi afetada. Passados 11 dias do sismo de magnitude 7,9 na província de Sichuan, dezenas de milhares de soldados, equipes de resgate e voluntários agora se voltam para a tarefa de reconstrução. O número confirmado de mortes supera 55 mil, mas ainda há corpos soterrados em dezenas de cidades e aldeias, o que deve elevar essa cifra. Uma importante autoridade provincial disse que o governo terá de reconstruir cidades inteiras para abrigar milhões de pessoas que perderam suas casas, e que essa tarefa pode levar três anos. Algumas cidades terão de ser transferidas porque o terreno delas ficou instável demais. O início da temporada de chuvas, dentro de duas semanas, agrava a pressa nos trabalhos de resgate, pois há temores de deslizamentos e inundações. Li Chengyun, vice-governador de Sichuan, disse que já foram registrados mais de 7.000 tremores secundários. As autoridades também temem a propagação de doenças devido às más condições de higiene. (Reportagem adicional de Guo Shipeng e Ben Blanchard em Pequim)