Após terremoto de 7,7 graus no Canadá, tsunami chega ao Havaí com pouca intensidade

Atualizado às 8h32 WASHINGTON - O tsunami gerado pelo terremoto de 7,7 graus da escala Richter que atingiu neste domingo, 28, o litoral noroeste do Canadá, chegou ao Havaí com ondas menores que as previstas, segundo o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC). A expectativa era que as primeiras ondas tivessem dois metros de altura, mas elas foram menores e não superaram o tamanho das ondas de março de 2011, após o terremoto do Japão. Analistas esperam suspender o alerta nas próximas horas. Segundo Gérard Fryer, porta-voz do PTWC, as ondas produzidas pelo tsunami podem continuar chegando até sete horas depois da primeira frente. Após o alerta, autoridades tiveram pouco mais de uma hora para preparar a população para chegada das primeiras ondas. Os serviços de emergência se desdobraram no arquipélago e as sirenes de alarme começaram a soar no litoral para pedir aos residentes de áreas próximas ao nível do mar que se refugiassem em zonas altas. Também foram habilitados centros comunitários e colégios para que as pessoas próximas ao litoral pudessem esperar que passasse o alerta.