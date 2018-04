Após terremoto, Indonésia sofre erupção vulcânica O vulcão do Monte Merapi, o mais ativo da Indonésia, entrou em erupção nesta terça-feira à noite (horário local), lançando colunas de cinza quente e rochas para o alto, segundo informações do setor de pesquisas do país. Ontem, cientistas já haviam advertido para a possibilidade de uma erupção do Merapi a qualquer momento. Segundo análises, a pressão sobre a lava poderia provocar as explosões mais poderosas do vulcão em vários anos.