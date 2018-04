Após tiros, polícia fecha Pentágono nos EUA A polícia realizou buscas hoje da possível fonte de alguns tiros disparados perto do Pentágono. As operações no prédio estão normalizadas, já que as autoridades não encontraram nada suspeito, informou um porta-voz. Agentes de polícia no Pentágono ouviram quatro ou cinco disparos por volta das 4h55 (hora local) da madrugada de hoje, na área do estacionamento sul da sede do Departamento da Defesa, informou um porta-voz.