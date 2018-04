Após tsunami com mais de cem mortos, vulcão entra em erupção na Indonésia

Atividade vulcânica levou governo a elevar nível de alerta para máximo

O número de mortos em decorrência do tsunami que atingiu a Indonésia chegou nesta terça-feira a pelo menos 103, ao mesmo tempo em que o país é palco de mais uma emergência - a erupção de um vulcão.

O tsunami, com ondas de três metros, atingiu na segunda-feira as Ilhas Mentawai, um popular destino turístico de surfistas na costa da Ilha de Sumatra, no oeste do país.

Segundo o vice-governador do arquipélago, dez vilarejos foram completamente destruídos pelo fenômeno. Centenas de pessoas permanecem desaparecidas.

Um policial disse à BBC que os trabalhos de resgate na região estão sendo prejudicados pelo mau tempo.

Helicópteros não conseguem pousar na área por causa da forte chuva e barcos também não conseguem chegar às ilhas porque o principal pier foi destruído.

As autoridades também estão enfrentando dificuldades para conseguir informações precisas sobre o desastre por causa da cobertura telefônica ruim na região.

A Agência de Gerenciamento de Desastres do país disse que as ondas foram causadas por um terremoto de magnitude 7,7 que teve como epicentro a costa de Sumatra na noite de segunda-feira.

'Parede'

Outro grupo de surfistas australianos informou que o barco onde estavam foi destruído por uma "parede de água" durante o tsunami.

O capitão Rick Hallet disse à imprensa da Austrália que sua embarcação estava ancorada perto da ilha Pagai, uma das maiores do arquipélago das Ilhas Mentawai, quando as ondas vieram.

"Nós sentimos o barco tremer por baixo. (...) Alguns minutos depois ouvimos um barulho terrível", disse ele.

"Eu logo pensei em um tsunami. Eu olhei para o mar e foi aí que vi uma parede de água branca vindo em nossa direção."

Segundo o capitão, a força da onda fez com que outros barcos batessem no dele e causassem um incêndio, forçando as pessoas a pular no mar.

Alguns dos que estavam a bordo teriam reaparecido em terra, a mais de 200 metros da praia.

Vulcão

Na Ilha de Java, mais a leste, o vulcão Merapi entrou em erupção no fim da tarde desta terça-feira, um dia depois de cientistas emitirem um alerta sobre a possibilidade dele voltar à atividade.

O responsável por gerenciamento de desastres no governo indonésio, Priyadi Kardono, disse à BBC que mais de 13 mil pessoas têm de ser evacuadas em um raio de dez quilômetros da montanha.

A estimativa é que cinco mil pessoas vivam nas encostras do vulcão.

O governo espera problemas logísticos, antevendo as dificuldades de possibilitar a saída de milhares de pessoas ao mesmo tempo.

Desde a emissão do alerta de erupção, mais de 300 pessoas já foram transportadas para campos de desabrigados. Mas até agora muitos moradores ainda se recusam a deixar suas casas.

Na última vez em que entrou em erupção, em 2006, o Merapi deixou dois mortos. Em 1930, uma erupção histórica arrasou 13 vilarejos, matando mais de mil pessoas.