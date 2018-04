Após último debate presidencial dos EUA, candidatos retomam campanhas

Texto atualizado às 12h59

WASHINGTON - Horas depois do último debate presidencial dos Estados Unidos entre Barack Obama e Mitt Romney, os candidatos retomaram a campanha.

Em discurso em Delray Beach, na Flórida, o presidente Obama lembrou das propostas que prometeu e cumpriu, como o corte de impostos à classe média, resgate aos bancos e a recriminação ao Don´t ask, Don´t tell (Não pergunte, não diga) - política que discriminava homossexuais nas forças armadas. "Vocês me conhecem e podem confiar em mim", disse.

Obama pediu que os eleitores comparassem o seu plano de governo com o plano do rival Mitt Romney. "Vejam qual plano é melhor para você e para o futuro dos Estados Unidos", disse. "Nesta campanha, eu já estabeleci planos de encargos, para a classe média e de segurança. Ao contrário de Mitt Romney, eu tenho orgulho de falar sobre o que está nele", provocou.

Sobre o futuro, o presidente disse que pretende construir escolas, colocar as pessoas de volta ao trabalho e oferecer um melhor sistema de saúde. "Eu peço a sua esperança, a sua ajuda. Eu confio em vocês e espero que confiem em mim. Nós vamos ganhar esta eleição".

O democrata também lembrou do debate de ontem. "Na noite passada, ele (Mitt Romney) disse que sempre apoiou a busca por bin Laden. Mas, em 2008, ele disse que não valia a pena 'mover céus e terras' para pegar um homem", disse Obama. "A maior responsabilidade que tenho como presidente é a de manter o povo americano seguro. É por isso que acabei com a guerra no Iraque", lembrou.

Obama venceu o terceiro e último debate presidencial contra o candidato republicano Mitt Romney, segundo as enquetes da CBS News e da CNN realizadas logo após o término do evento de ontem à noite.

Pesquisa da CBS com 521 eleitores indecisos apontou Obama como o vencedor do debate por 53% a 23%. Para 24% dos entrevistados, houve um empate entre os dois candidatos. A margem de erro do levantamento é de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos.

Já a CNN apontou uma vantagem de oito pontos porcentuais para Obama (48% a 40%) entre os eleitores que assistiram ao debate. A margem de erro, contudo, é de 4,5 pontos porcentuais para mais ou para menos, o que coloca a vitória do candidato democrata tecnicamente dentro da margem de erro.

Conforme as pesquisas anteriores, Obama perdeu o primeiro debate presidencial, abrindo a porta para fortes ganhos de Romney entre os eleitores. O presidente esteve bem melhor no segundo debate, mas agora a corrida pela Casa Branca parece mais parelha.

As informações são da Dow Jones.