Após um mês, líder norte-coreano aparece em público O líder da Coréia do Norte, Kim Jong-il, compareceu a um jogo de futebol na capital norte-coreana, em sua primeira aparição pública em mais de um mês, informou hoje a agência de notícias oficial do país. De acordo com a agência, Kim Jong-il compareceu a um jogo de estudantes organizado em comemoração aos 62 anos de fundação da Universidade Kim Il-sung, que traz o nome de seu pai. Em 9 de setembro, o líder norte-coreano, de 66 anos, não compareceu ao desfile militar em comemoração aos 60 anos de fundação da Coréia do Norte, gerando especulações sobre seu estado de saúde. De acordo com funcionários do governo sul-coreano, Kim passou por uma cirurgia no cérebro depois de sofrer um derrame, mas está se recuperando bem. Funcionários norte-coreanos, no entanto, negam que seu líder estivesse doente. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.