Após vazamento tóxico, moradores voltam para casa

Gyorgyi Tottos, um porta-voz da agência de defesa civil do país, disse que cerca de 30 moradores foram levados hoje até Kolontar em um ônibus, deixando uma arena esportiva na cidade próxima de Ajka onde eles estavam desde que foram retirados de suas casas.

O grupo ambientalista Greenpeace, porém, afirma que é muito cedo para levar os moradores de volta para Kolontar, pois, segundo a entidade, ainda não há dados suficientes sobre a segurança da área.

Uma parede de proteção foi construída em Kolontar para isolar a área de possíveis novos vazamentos do material cáustico que vazou da fábrica de produção de alumina. Nove pessoas morreram no vazamento e cerca de 50 ainda estão no hospital.